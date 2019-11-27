Вокруг танкера Delfi установили боновые заграждения

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Вокруг аварийного танкера Delfi водолазы и сотрудники службы по ликвидации аварийных разливов загрязняющих веществ установили боновые заграждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГП "Администрация морских портов Украины".

"Специалисты Администрации морских портов Украины и военно-морских сил Украины завершили установку бонового заграждения вокруг аварийного танкера DELFI. В операции по установлению бонов участвовали водолазы и сотрудники службы по ликвидации аварийных разливов загрязняющих веществ Одесского филиала АМПУ, два катера военно-морских сил Украины и буксир "Гайдамака", который доставил необходимое оборудование к месту установки", - говорится в сообщении.

Указано, что триста метров бонов, имеющих повышенную плавучесть, закрепили на якорях вокруг судна.

"Установлено заграждения позволит предупредить возможное распространение нефтепродуктов с аварийного танкера, при разгерметизации отдельных элементов его топливной системы или специальных емкостей, или если судно получит дополнительные повреждения", - добавили в пресс-службе.

Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября - перевернулся.

Позже все члены экипажа потерпевшего судна были спасены.

Также напомним, 23 ноября возле места аварии танкера в Одессе было в 157 раз превышено содержание нефтепродуктов.

Также напомним, 27 ноября утром содержание нефтепродуктов в районе катастрофы танкера Delfi не было критическим.