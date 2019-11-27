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Производство курятины в Украине требует немалых затрат - АМКУ

Производство курятины в Украине требует немалых затрат - АМКУ

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Производство курятины в Украине требует немалых капиталовложений. Об этом сообщили в Антимонопольном комитете Украины, передает УНН.

Немалых денег стоит строительство птицефермы и убойного комплекса, уточняют в АМКУ.

Кроме того, высоки затраты на переработку и утилизацию отходов производства, формирования каналов реализации мяса птицы и тому подобное.

"Размеры капитальных вложений высоки, а их окупаемость довольно долговременная", - отмечают АМКУ.

В прошлом году "Винницкая птицефабрика", входящая в состав агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка потратила 2 млрд грн на развитие животноводческих комплексов, чтобы увеличить производство продукта до 167 тыс. тонн курятины в год.

Источник: УНН
Теги: Украина, производство, курятина
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