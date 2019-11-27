Новости: Экономика
Среда, 27 ноября 2019, 16:10 • Ирина Макаренко • 2610
Производство курятины в Украине требует немалых затрат - АМКУ
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Производство курятины в Украине требует немалых капиталовложений. Об этом сообщили в Антимонопольном комитете Украины, передает УНН.
Немалых денег стоит строительство птицефермы и убойного комплекса, уточняют в АМКУ.
Кроме того, высоки затраты на переработку и утилизацию отходов производства, формирования каналов реализации мяса птицы и тому подобное.
"Размеры капитальных вложений высоки, а их окупаемость довольно долговременная", - отмечают АМКУ.
В прошлом году "Винницкая птицефабрика", входящая в состав агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка потратила 2 млрд грн на развитие животноводческих комплексов, чтобы увеличить производство продукта до 167 тыс. тонн курятины в год.
Источник: УНН