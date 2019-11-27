Кабмин выделил 200 млн грн на жилье для переселенцев и ветеранов АТО/ООС

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Кабинет Министров Украины выделил 200 млн грн на программу "жилье на льготных условиях", которая позволит обеспечить жильем более 200 семей участинкив АТО/ООС и внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания правительства Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

"Мы сегодня проголосовали за очень важную программу для АТОвцев, для ВПО, для участников ООС. Это такой наш эксперимент - программа "жилье на льготных условиях", на которую мы выделили 200 млн грн. Более 200 семей смогут этой программой воспользоваться и это только начало. Мы хотим посмотреть, как она будет работать", - отметил Гончарук.

По его словам, это очень выгодное льготное кредитование, которое люди не смогут получить просто в банке.

"Здесь будет минимальная стоимость кредитных ресурсов на значительный большой срок", - сказал Гончарук.

Как сообщалось ранее в УНН, Кабинет Министров Украины выделил почти 2 млн грн местному бюджету города Житомир для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц.