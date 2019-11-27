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За год работы ГБР открыло более 30 тыс. уголовных производств

За год работы ГБР открыло более 30 тыс. уголовных производств

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В течение года следователи Государственного бюро расследований осуществляли досудебное расследование в более чем 30 тысячах уголовных производствах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"В течение года следователи Государственного бюро расследований осуществляли досудебное расследование в более чем 30 тысячах уголовных производствах. Из них в 14 883 - сообщено о подозрениях, 2839 - направлены в суд. Рассмотрены судом более 700 обвинительных приговоров", - говорится в сообщении.

Указано, что больше всего уголовных производств касается военных преступлений - 15 556. Из них в 12 505 - сообщено о подозрениях, 2490 - направлены в суд.

"Вторая категория - правоохранители: 13699 уголовных производств, из них в 2311 - сообщено о подозрении. 347 - направлены в суд. Судьи являются участниками 800 уголовных производств, чиновники - 150", - отметили в пресс-служба.

Отмечается, что 13 уголовных производствах было открыто по делам бывших президентов Украины.

"В ГПУ направлено проект подозрения в уголовном производстве по факту неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года", - добавили в пресс-службе.

Также сообщается, что 19 производств касалось членов Кабинета министров Украины, их первых заместителей и заместителей, 50 - народных депутатов Украины, 68 - других чиновников. Трем депутатам было сообщено о подозрении.

Напомним, следователи ГБР разоблачили на коррупционных схемах руководство Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ (ДОГТЛ).

Источник: УНН
Теги: статистика, расследование, ГБР, дело
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