Правительство считает, что средства Пенсионного Фонда расходуются неэффективно и анонсировало аудит
КИЕВ. 27 ноября УНН. Правительство считает, что Пенсионный Фонд неэффективно использует часть средств. Так, Гончарук анонсировал аудит ведомства, который проведет международная компания. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания правительства Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.
“У нас еще есть Пенсионный фонд. Сегодня мы приняли решение о проведении аудита, сделали следующий шаг для проведения независимого аудита одной из международных компаний. Мы ее еще выбираем. Но нам нужно провести независимый аудит, чтобы понять, что происходит с Пенсионным фондом. У нас есть определенные основания считать, что значительная часть средств используется неэффективно, до сих пор. Это должно быть предметом существенной проверки для того, чтобы в следующем году оптимизировать это учреждение и меньше тратить на администрирование, а больше средств, выделяемых из государственного бюджета поступили украинцам”, — пояснил Гончарук.
Напомним, председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявлял, чтобы избавиться от долга Пенсионного фонда, необходимо перезагрузить всю пенсионную систему.