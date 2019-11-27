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Рябошапка рассказал о сокращениях в военной прокуратуре

Рябошапка рассказал о сокращениях в военной прокуратуре

Руслан Рябошапка

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В центральном офисе Главной военной прокуратуры останется около 80 человек. Об этом сегодня во время Комитета сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на сегодня, (работают - ред.) около тысячи работников в Главной военной прокуратуре, из них предполагается, что в центральном офисе останется около 80, а в целом по Украине не более 300", - сказал Рябошапка.

С его слов, такая же ситуация с нагрузкой.

"Было проанализировано, что около половины всех уголовных производств, это грубо говоря самоволки, преступления, которые не являются особо сложными в расследовании и более 30% - это дела связанные с коррупцией, взяточничеством, получением неправомерной выгоды, а также с преступлениями, связанные с хищением. Поэтому очевидно, что нет смысла оставлять такое большое количество следователей и прокуроров", - рассказал Рябошапка.

Напомним, в рамках реформы прокуратуры Генеральный прокурор Руслан Рябошапка создал третью кадровую комиссию по рассмотрению дисциплинарных жалоб и утвердил Порядок рассмотрения кадровой комиссией жалоб о совершении прокурором дисциплинарного проступка.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, прокуратура, отставка, военная прокуратура, Руслан Рябошапка
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