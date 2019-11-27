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Гончарук прокомментировал возможность отмены коммуналки для людей старше 70 лет

Гончарук прокомментировал возможность отмены коммуналки для людей старше 70 лет

Алексей Гончарук

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Государственная политика направлена на то, чтобы защищенными себя чувствовали все граждане Украины, а не только пожилые люди. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания правительства Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос журналиста, на каком этапе находится сейчас инициатива отмены оплаты коммунальных услуг для людей старше 70 лет, он пояснил: "У нас есть государственная политика направлена на то, чтобы тарифы не росли, а максимально уменьшились. Сейчас мы видим возможность зафиксировать ту цену, какая есть, и гарантировать ей не повышение не только для таких пожилых людей, а для всех граждан Украины. Все равно этой зимой может быть защищен абсолютно любой украинец, который в этом нуждается, независимо от возраста".

Напомним, Правительство определит, сможет ли и на сколько уменьшить суммы в платежках за коммунальные услуги, после пересмотра проекта Государственного бюджета на 2020 год.

Источник: УНН
Теги: коммунальные услуги, Алексей Гончарук, Бюджет-2020
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