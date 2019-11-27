Еще одна страна открыла рынок для украинской курятины

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украина будет поставлять отечественную курятину на рынок Эфиопии. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбы, передает УНН.

"Компетентные органы Украины и Федеративной Демократической Республики Эфиопия согласовали сертификат здоровья для экспорта мяса птицы и продуктов из него из Украины в Эфиопию", - говорится в сообщении госоргана.

Напомним, в 2018 году рынки для украинской курятины открыли также Албания, Гана, Гонконг, Марокко и Тунис, в 2019 году - Япония и Катар.

Ранее УНН сообщал, что Европарламент 26 ноября ратифицировал изменения в соглашение между ЕС и Украиной об увеличении квоты для беспошлинного экспорта мяса птицы из Украины.

Резолюцию поддержали 444 евродепутаты. Договоренности предусматривают постепенное увеличение к 2021 году в 2,5 раза - до 70 тыс. тонн в год - беспошлинных квот экспорта украинской курятины и переработанного мяса курицы.

Увеличение квот инициировал ЕС, но международное издание Politico называет это победой Украины, в частности крупнейшего производителя и экспортера украинской курятины, компании "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрия Косюка, доля которого в общем экспорте страны (по курятине) составляет 90%.