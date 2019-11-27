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Еще одна страна открыла рынок для украинской курятины

Еще одна страна открыла рынок для украинской курятины

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украина будет поставлять отечественную курятину на рынок Эфиопии. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбы, передает УНН.

"Компетентные органы Украины и Федеративной Демократической Республики Эфиопия согласовали сертификат здоровья для экспорта мяса птицы и продуктов из него из Украины в Эфиопию", - говорится в сообщении госоргана.

Напомним, в 2018 году рынки для украинской курятины открыли также Албания, Гана, Гонконг, Марокко и Тунис, в 2019 году - Япония и Катар.

Ранее УНН сообщал, что Европарламент 26 ноября ратифицировал изменения в соглашение между ЕС и Украиной об увеличении квоты для беспошлинного экспорта мяса птицы из Украины.

Резолюцию поддержали 444 евродепутаты. Договоренности предусматривают постепенное увеличение к 2021 году в 2,5 раза - до 70 тыс. тонн в год - беспошлинных квот экспорта украинской курятины и переработанного мяса курицы.

Увеличение квот инициировал ЕС, но международное издание Politico называет это победой Украины, в частности крупнейшего производителя и экспортера украинской курятины, компании "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрия Косюка, доля которого в общем экспорте страны (по курятине) составляет 90%.

Источник: УНН
Теги: экспорт, Украина, курятина
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