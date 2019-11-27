Зеленский поздравил Бориса Патона с 101-летием

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Героя Украины, президента Национальной академии наук Украины, академика Бориса Патона с днем рождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба Офиса Президента.

“Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения и самые теплые слова глубокого уважения. Всю свою жизнь Вы посвятили любимому делу, без устали работали для развития науки и на благо нашего государства, подавая пример уникальной работоспособности и верности избранному пути. Ваши впечатляющие научные достижения — бесценный вклад в отечественную и мировую науку. Ваш светлый ум, высокий профессионализм и жизненная мудрость — образец для будущих поколений”, — сказал Владимир Зеленский.

Также Президент добавил, что Борис Патон — гордость украинского государства, и один из ее символов.

“В этот праздничный день от всего сердца желаю Вам, дорогой Борис Евгеньевич, крепкого здоровья и неиссякаемой жизненной энергии. Пусть Ваш богатый опыт, талант, самоотверженный подвижнический труд и неутомимое воодушевление еще много лет служат украинской науке и нашей стране”, — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, президент Финляндии пригласил Зеленского в гости к Санта Клаусу.