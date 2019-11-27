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Рябошапка рассказал о новых следственных экспериментах в "делах Майдана"

Рябошапка рассказал о новых следственных экспериментах в "делах Майдана"

Руслан Рябошапка

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В рамках расследования "дел Майдана" решается вопрос о проведении новых следственных экспериментов. Об этом сегодня заявил журналистам Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает корреспондент УНН.

"Речь идет о следственных экспериментах. Сейчас мы решаем вопрос о том, чтобы эти следственные эксперименты проводить уже сейчас, не откладывая...", - сказал генпрокурор, отвечая на вопрос о следственных действиях в рамках "дел Майдана".

С его слов, эксперименты будут проводиться в производствах, которые "связаны непосредственно с событиями на Майдане, собственно с применением насилия".

На вопрос журналиста о том, есть ли еще незавершенные производства, он ответил, что "большинство производств незавершенные".

"И большинство из тех следственных экспериментов, которые мы сейчас будем делать, их можно было сделать еще 5 лет назад, потому что ничего особенно сложного в этом нет, никакой процессуальной сложности и воспроизвести там обстоятельства, когда были причинены телесные повреждения, условно говоря, на Майдане, где и кого, и как избили - это можно было сделать еще 5 лет назад, а не делать на 6 год после этих событий", - добавил глава ГПУ.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины не передала Государственном бюро расследований материалы производств по делам Майдана.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Майдан, ГБР, дело, Руслан Рябошапка
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