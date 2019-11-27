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Недалеко от Албании произошло новое землетрясение

Недалеко от Албании произошло новое землетрясение

КИЕВ. 27 ноября. УНН. У Албании произошло землетрясение мощностью 5,3 балла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

"Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 км и располагался на расстоянии 42 километров от Тираны, что в Албании. Население города составляет 375 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Напомним, количество погибших в результате землетрясения в Албании превысило 30 человек.

Источник: УНН
Теги: землетрясение, Албания, разрушение
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