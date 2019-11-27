Новости: Новости Мира
Среда, 27 ноября 2019, 17:50 • Дарья Панченко • 5820
Недалеко от Албании произошло новое землетрясение
КИЕВ. 27 ноября. УНН. У Албании произошло землетрясение мощностью 5,3 балла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
"Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 км и располагался на расстоянии 42 километров от Тираны, что в Албании. Население города составляет 375 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.
Напомним, количество погибших в результате землетрясения в Албании превысило 30 человек.
Источник: УНН