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НАБУ задержала "крестного отца контрабанды" Альперина

НАБУ задержала "крестного отца контрабанды" Альперина

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали одесского бизнесмена Вадима Альперина. Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, сообщает УНН.

"Альперин задержан НАБУ", - написал Тимошенко.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех подключиться и помочь правоохранителям найти одного из крестных отцов контрабанды в Украине Вадима Альперина. От себя он пообещал "ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встречи контрабандиста с законом".

Впоследствии адвокат одесского бизнесмена Вадима Альперина сообщил, что его клиент 27 ноября придет на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Он также добавил, что "ценный подарок от Президента никому не достанется".

Как сообщал УНН, 26 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали 10 человек, в том числе, 7 сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

Источник: УНН
Теги: Украина, контрабанда, задержание, НАБУ
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