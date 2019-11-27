Лишенные личной свободы смогут ежегодно получать средства на правовую помощь

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Правительство приняло решение о внесении изменений в Порядок использования средств для оказания профессиональной юридической помощи лицам, которые лишены личной свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"Лица, лишенные личной свободы, смогут ежегодно получать средства для оказания им профессиональной правовой помощи. Соответствующее решение о внесении изменений в Порядок использования средств на указанные цели было принято на заседании Правительства", - говорится в сообщении.

Таким образом, выплата средств для оказания профессиональной юридической помощи теперь может осуществляться ежегодно в течение лишения лица личной свободы, в случае повторного обращения о предоставлении такой помощи как лично, так и через члена семьи, близкого родственника или законного представителя такого лица, а также при наличии в государственном бюджете средств, предусмотренных на такие выплаты.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №2083-д, который призван урегулировать вопрос выплаты пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях.