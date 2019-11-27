В Минэкономики рассказали, когда украинская курятина поедет в Китай

КИЕВ. 27 ноября. УНН. До конца года Правительство Украины намерено наладить поставки мяса птицы в Китай. Об этом в своем Facebook сообщил заместитель министра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, подводя итоги встречи представителей украинского правительства с Генеральной таможенной администрацией КНР, передает УНН.

Встреча была продуктивной, пишет Качка.

“Мы проговорили все наши действия по всем товарным позициям — молочная продукция, пшеница, ячмень, горох, фасоль, орехи, черешня, голубика, рыба и т. Работа по всем этим товарам значительно интенсифицируется. Мы также завершили согласование протокола по мясу птицы (а следовательно свою цель открыть этот товар до конца этого года я не оставляю)”, — информирует замминистра.

В Минэкономики убеждены, что отношения Украины с Китаем имеют шанс стать системными.

“Этим шансом нужно воспользоваться не для получения нескольких кредитов, а для построения прочной основы для долгосрочного сотрудничества”, — резюмировал он.

Напомним, по прогнозам международного издания Bloomberg, недостаток мяса в Китае и открытие этого рынка для украинской курятины будет означать большой успех для украинских производителей.

Ранее УНН сообщал, что свой рынок для украинской курятины открыла Эфиопия. В 2018 году то же самое сделали Албания, Гана, Гонконг, Марокко и Тунис, в 2019 году — Япония и Катар. Всего около 80 стран закупают украинскую курятину.

26 ноября Европарламент ратифицировал изменения в соглашение между ЕС и Украиной об увеличении квоты для беспошлинного экспорта мяса птицы из Украины.

Резолюцию поддержали 444 евродепутата. Договоренности предусматривают постепенное увеличение к 2021 году в 2,5 раза — до 70 тыс. тонн в год — беспошлинных квот экспорта украинской курятины и переработанного мяса курицы.

Увеличение квот инициировал ЕС, но международное издание Politico называет это победой Украины, в частности крупнейшего производителя и экспортера украинской курятины, компании “Мироновский хлебопродукт” (ТМ Наша Ряба) Юрия Косюка, доля которого в общем экспорте страны (по курятине) составляет 90%.