В НАБУ подтвердили задержание Альперина: решают вопрос о вручении подозрения

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Одесского бизнесмена Вадима Альперина задержали. Решается вопрос о вручении уведомления о подозрении, передает УНН со ссылкой на сообщение НАБУ в Facebook.

"Задержан человек, которого следствие считает главой преступной организации, что совершала преступления, связанные с махинациями с растаможкой товаров по заниженным ценам, импортируемых в Украину. Сейчас детективы НАБУ и прокуроры САП совершают необходимые процессуальные действия, связанные с личным вручением этому лицу уведомления о подозрении", - говорится в сообщении.

Так, следствие считает, что задержанный совершил преступления, предусмотренные ч. 1 ст 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

"Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНН, 26 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали 10 человек, в том числе, 7 сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

Также, Тупальскому и еще шестерым таможенникам объявили подозрение.