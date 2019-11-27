В Минюсте отменили восстановление Баженкова в должности директора Фонда соцстрахования

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Министерство юстиции отменило решение частного нотариуса о восстановлении Евгения Баженкова в должности директора Фонда социального страхования Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

“Комиссия Министерства юстиции Украины отменила решение частного нотариуса о „восстановлении“ Евгения Баженкова в должности директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины”, — говорится в сообщении.

Заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль отметил, что в понедельник комиссия Министерства юстиции Украины рассматривала жалобу о восстановлении Евгения Баженкова в должности.

“Во вторник, в 14:00, было опубликовано решение комиссии, которое отменяет его регистрацию. То есть наши предыдущие заявления о „сомнительном“ восстановление господина Баженкова были удовлетворены и теперь это официально: Евгений Баженков не является директором исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины”, — написал Олег Коваль.

Напомним, 20 ноября 2019 года Евгений Боженкова приостановил выплату больничных и декретных Фондом социального страхования. Позже выплаты были восстановлены.

Также напомним, Министерство социальной политики Украины созывает заседание правления Фонда социального страхования в эту пятницу, 29 ноября, во время которого ожидается избрание нового председателя правления Фонда.