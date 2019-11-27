Рябошапка рассказал, когда заработает электронная система уголовного судопроизводства

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Примерно до конца 2020 года в Украине заработает электронная система уголовного судопроизводства. Об этом сегодня во время заседания Комитета по вопросам правоохранительной деятельности сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает корреспондент УНН.

"Одна из передовых идей, это внедрение электронной системы уголовного судопроизводства, она на более продвинутом этапе в антикоррупционной инфраструктуре ... По нашим планам, где-то до конца 2020 года она будет работать и в этой системе будут подключены все органы уголовной юстиции. Мы подключим полицию, ГБР и следственные подразделения Службы безопасности Украины", - сказал Рябошапка.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что процесс реформирования Генеральной прокуратуры Украины планируют завершить до 1 января 2020 года.