Дело экс-депутата парламента АР Крым: суд огласит решение по апелляции в понедельник
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Киевский апелляционный суд в понедельник, 2 декабре должен объявить решение по апелляции защиты бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Василия Ганыша, которого приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Андрей Руденко.
На вопрос журналиста в понедельник ли, 2 декабря запланировано оглашения решения касательно Василия Ганыша, Руденко ответил: “Да, в 11:30 в Киевском апелляционном суде”.
“Мы настаиваем на полном оправдании Ганыша”, — отметил адвокат.
Напомним, Днепровский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы за государственную измену бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Василия Ганыша.
Также, сторона защиты подала апелляционную жалобу на указанный приговор.