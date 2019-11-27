Дело экс-депутата парламента АР Крым: суд огласит решение по апелляции в понедельник

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Киевский апелляционный суд в понедельник, 2 декабре должен объявить решение по апелляции защиты бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Василия Ганыша, которого приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Андрей Руденко.

На вопрос журналиста в понедельник ли, 2 декабря запланировано оглашения решения касательно Василия Ганыша, Руденко ответил: “Да, в 11:30 в Киевском апелляционном суде”.

“Мы настаиваем на полном оправдании Ганыша”, — отметил адвокат.

Напомним, Днепровский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы за государственную измену бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Василия Ганыша.

Также, сторона защиты подала апелляционную жалобу на указанный приговор.