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В районе Петровского сегодня изъяли два взрывоопасных предмета

В районе Петровского сегодня изъяли два взрывоопасных предмета

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В районе Богдановки и Петровского Донецкой области сегодня изъято 2 взрывоопасных предмета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

“На участке разведения № 3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, силами и средствами ГСЧС Украины проведено разборки 2 вспомогательных сооружений. Изъято 2 взрывоопасных предмета”, — говорится в сообщении.

Также, на участке разведения № 1 (Станица Луганская) ГСЧС Украины провело техническое обследование участков местности по обе стороны от дороги в районе лесополосы и моста.

“Осуществляются меры мониторинга соблюдения режима ТИШИНА. Всего перевезено около 4 тысяч пассажиров”, — отмечается в сообщении.

Напомним, 20 ноября завершился процесс разминирования в районе Богдановки и Петровского Донецкой области.

Как сообщалось, 21 ноября в районе Петровского начался демонтаж фортификационных сооружений.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС, ОРДЛО
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