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За неделю гриппом и ОРВИ заболели почти 159 тыс. украинцев

За неделю гриппом и ОРВИ заболели почти 159 тыс. украинцев

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Украине в течение недели с 18 по 24 ноября ОРВИ заболело почти 159 тыс. украинцев, из них более 68% - дети. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

"За прошедшую неделю (18-24 листопала) ОРВИ заболело почти 159 тыс. украинцев, из них более 68% - дети", - говорится в сообщении.

Также, зарегистрировано 16 случаев гриппоподобного заболевания и 38 случаев тяжелой острой респираторной инфекции (ТОРИ). По результатам лабораторного исследования получен один положительный результат: определен вирус гриппа типа A (H3).

"Во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ находилась на неэпидемическом уровне. На прошлой неделе не зарегистрировано ни одного летального случая вследствие гриппа", - отмечается в сообщении.

Кроме того, с 18 по 24 ноября от гриппа вакцинировались более 23 тыс. человек, а с начала октября прививки сделали более 177 тыс. человек.

Напомним, гриппом и ОРВИ в этом сезоне переболели уже более 3% украинцев.

Источник: УНН
Теги: Украина, грипп
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