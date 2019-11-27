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Мера пресечения для Садового: суд удалился в совещательную комнату

Мера пресечения для Садового: суд удалился в совещательную комнату

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд, рассматривающий ходатайство об избрании меры пресечения для мэра Львова Андрея Садового, удалился в совещательную комнату, передает корреспондент УНН.

“Суд идет в совещательную комнату для принятия решения”, — сказал судья.

Напомним, Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения для мэра Львова Андрея Садового.

Садовом инкриминируют злоупотребление властью.

Как сообщал УНН, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура 21 ноября вручила ему подозрение.

По его словам, речь идет о деле инвестиционной компании и ее планов строительства индустриального парка. Как рассказал Садовый, в 2015 году Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора — компанию CTP, от этой компании за землю получили 54 миллиона. Компания должна была построить индустриальный парк.

САП просить Садовом мера пресечения в виде залога объемом 50 миллионов гривен.

Поддержать Садового в суде пришли мэр Киева Виталий Кличко и экс-депутаты от партии “Самопомочи”.

Источник: УНН
Теги: Украина, Андрей Садовый
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