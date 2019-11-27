Регистрация | Вход |
USD: 24,16 -0,0294  EUR: 26,72 -0,1124 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 27 ноября 2019 20:34
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ГУД рассказали, сколько потратили на зарубежные визиты делегаций во главе с Зеленским
В ГУД рассказали, сколько потратили на зарубежные визиты делегаций во главе с Зеленским
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2805
Версия для печати

Сайдик надеется, что скоро состоится обмен пленными на Донбассе

Сайдик надеется, что скоро состоится обмен пленными на Донбассе

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе с Донбасса Мартин Сайдик надеется, что между сторонами конфликта в ближайшем будущем состоится обмен пленными. Об этом УНН сообщает со ссылкой на агентство БелТА.

“Отвечая на вопрос о результатах дискуссии по обмену пленными, Мартин Сайдик отметил, что ведется очень серьезная работа”, — говорится в сообщении.

Также, Сайдик убежден, что стороны хотят обмена.

“Надеюсь, что он состоится в ближайшем будущем”, — сказал он.

Напомним, Украина выполнила договоренности лидеров стран Нормандской четверки, которые были достигнуты в октябре 2016 года.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Украина, ОРДЛО
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.