Сайдик надеется, что скоро состоится обмен пленными на Донбассе

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе с Донбасса Мартин Сайдик надеется, что между сторонами конфликта в ближайшем будущем состоится обмен пленными. Об этом УНН сообщает со ссылкой на агентство БелТА.

“Отвечая на вопрос о результатах дискуссии по обмену пленными, Мартин Сайдик отметил, что ведется очень серьезная работа”, — говорится в сообщении.

Также, Сайдик убежден, что стороны хотят обмена.

“Надеюсь, что он состоится в ближайшем будущем”, — сказал он.

Напомним, Украина выполнила договоренности лидеров стран Нормандской четверки, которые были достигнуты в октябре 2016 года.