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В аэропорту "Борисполь" пассажиры обнаружили чемодан, из которого торчали женские ноги

КИЕВ. 27 ноября. УНН. На багажной ленте аэропорта "Борисполь" заметили чемодан, из которого торчали женские ноги в черных туфлях на каблуках. Пассажиры аэропорта сняли на видео этот странный багаж, передает УНН.

Оказалось, что так пошутил иллюзионист Роман Бондарчук.

“Женские ноги на багажной ленте аэропорта „Борисполь“. Нет, вам не показалось. Багаж наших пассажиров порой поражает. Сегодня с 8 утра, мы получаем видео женских ног на багажной ленте, от пассажиров утреннего рейса из Дубай. Ноги, после проверки, оказались не настоящими, а вот эмоции работников и пассажиров более чем. Веселым наше утро сделал иллюзионист Roman Bondarchuk. Спасибо за возможность не забывать о чудесах вокруг нас!” — написали на странице аэропорта в Facebook.

Напомним, что в американском аэропорту свинка Лилу успокаивает людей перед полетом.

Источник: УНН
Теги: Украина, аэропорт
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