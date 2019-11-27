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В Украине пересмотрели портфель проектов Всемирного банка: основные цифры

В Украине пересмотрели портфель проектов Всемирного банка: основные цифры

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Украине пересмотрели портфель проектов Всемирного банка. Как сообщили в пресс-службе Минфина, Украина внедряет 9 совместных с Всемирным банком проектов на сумму 2,6 млрд долларов, передает УНН.

Так, 26 ноября состоялся пересмотр портфеля проектов Всемирного банка в Украине с участием представителей Министерства финансов, государственных органов и учреждений-получателей.

“В этом году такой пересмотр проходит во второй раз ... Украина внедряет 9 совместных с Всемирным банком проектов на сумму 2,6 млрд долларов. Общая сумма использования средств Банка с начала реализации проектов составляет 901,6 млн долларов”, — говорится в сообщении.

Также, в текущем году сумма выборки средств составила 184,9 млн долларов, что на 17,7% больше чем за аналогичный период 2018 года.

“В частности, до конца текущего года ожидается увеличение выборки средств еще на 34 млн долларов благодаря поступлению в общий фонд государственного бюджета средств по проекту ”Улучшение здравоохранения на службе у людей“ и ”Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", - отмечается в сообщении.

Кроме того, совместные с Всемирным банкам проекты направлены на улучшение состояния автомобильных дорог Украины, модернизацию энергетической отрасли, внедрения земельной реформы; повышение качества медицинских услуг; эффективности социальной помощи; улучшения услуг по водоснабжению, водоотведению и утилизации твердых бытовых отходов и тому подобное.

Напомним, Всемирный банк сделал заявление о возврате в Украине ответственности за незаконное обогащение.

Источник: УНН
Теги: Всемирный банк, Украина
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