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Трамп опубликовал фото в образе Рокки

Трамп опубликовал фото в образе Рокки

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп похвастался "шикарной формой", опубликовав у себя в Twitter фото, на котором к телу Сильвестера Сталлоне в образе Рокки прифотошоплена голова президента США, сообщает УНН.

Так, на фото Трамп стоит на ринге в боксерських печатках и коротких шортах. Взгляд его серьезный и решительный.

Отметим, что новое фото в Twitter Трампа - это постер из художественного фильма Сильвестра Сталлоне "Рокки 3", вышедший в прокат в 1982 году.

Интересно, что Трамп, который не скупится на слова, на этот раз решил не подписывать свою публикацию.

Ранее Президент США Дональд Трамп признал, что его волосы уже не так хороши, однако, по его мнению, они лучше, чем у большинства его друзей, которые с ним одного возраста.

Источник: УНН
Теги: США, фото, Twitter, Дональд Трамп
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