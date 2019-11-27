Крым - это Украина: Киев пожаловался Госдепу на компанию Apple

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании, передает УНН со ссылкой на сообщение посольства Украины в США.

“Посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании”, — говорится в сообщении.

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Украинские дипломаты также обратили внимание Государственного департамента и других компетентных ведомств США на сложившуюся ситуацию, сообщили в посольстве.

Как сообщал УНН, в The New York Times объяснили иллюстрацию к своей статье, где Крым на фрагменте карты был обозначен как “спорная территория” и закрашен одним цветом с территорией России, а граница полуострова с Украиной была обозначена пунктиром.