Суд избрал для Садового залог более миллиона гривен

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому в виде залога в размере 1 млн грн 56 тыс. грн, передает корреспондент УНН.

Так, суд постановил избрать меру пресечения Садовому в виде залога в размере 550 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 1 млн 56 тыс. 550 грн.

"Удовлетворить частично. Применить к Садовому мера пресечения в виде залога в размере 550 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 1 млн 56 тыс. 550 грн. Возложить на подозреваемого Садового Андрея Ивановича следующие обязанности, прибывать к детективу, прокурору, следователю, судье, суду по каждому требованию, сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места жительства или работы, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми уголовного производства, а также свидетелями, по обстоятельствам данного уголовного производства", - сообщил судья.

Залог может быть внесен другими физическими или юридическими лицами на депозитный счет ВАКС.

Средства Садовый должен внести не позднее пяти дней.

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Перед этим, во время разговора с журналистами, Садовый заявил, что не хочет никакой меры пресечения.

"Я бы просил об отказе прокуратуре в любом обеспечении. Я искренне благодарен коллегам депутатам Верховной Рады сегодняшнего и прошлого созыва, но я не хочу создавать им какие-то неудобства, потому что у нас есть взаимное уважение", - сказал мэр Львова.

Напомним, 27 ноября, Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения для мэра Львова Андрея Садового.

Садовому инкриминируют злоупотребление властью.

Как сообщал УНН, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура 21 ноября вручила ему подозрение.

По его словам, речь идет о деле инвестиционной компании и ее планах строительства индустриального парка. Как рассказал Садовый, в 2015 году Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора - компанию CTP, от этой компании за землю получили 54 миллиона. Компания должна была построить индустриальный парк.

Поддержать Садового в суде пришли мэр Киева Виталий Кличко и экс-депутаты от партии "Самопомочи".