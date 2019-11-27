Садовый заявил, что обжалует залог

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что вместе с адвокатами будет готовить и подаст апелляцию на меру пресечения, которую избрал ему Высший антикоррупционный суд, передает корреспондент УНН.

"Буду подавать апелляцию, чтобы не было обеспечения. Дело не имеет смысла", - подчеркнул Садовый в комментарии журналистам.

Прокуроры же отметили, что сначала изучат текст постановления, а затем будут определяться, обжаловать ли решение ВАКС.

Как сообщал УНН, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому в виде залога в размере 1 млн грн 56 тыс. грн.

Напомним, 27 ноября, Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения для мэра Львова Андрея Садового.

Садовом инкриминируют злоупотребление властью.

Как сообщал УНН, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура 21 ноября вручила ему подозрение.

По его словам, речь идет о деле инвестиционной компании и ее планах строительства индустриального парка. Как рассказал Садовый, в 2015 году Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора - компанию CTP, от этой компании за землю получили 54 миллиона. Компания должна была построить индустриальный парк.

Поддержать Садового в суде пришли мэр Киева Виталий Кличко и экс-депутаты от партии "Самопомочи".