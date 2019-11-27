Процесс разведения войск в Золотом завершился - ООС

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Процесс разведения сил и средств на участке № 2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области завершился. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

“Сегодня, в 12.00, на участке разведения № 2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, по графику закончились мероприятия по разведению сил и средств”, — говорится в сообщении.

В общем, сотрудниками ГСЧС Украины обследовано 43,52 гектара территории, изъято 79 взрывоопасных предметов, демонтировано 6 блиндажей и 3 вспомогательных сооружения.

Напомним, решение об отводе войск от линии разграничения положительно оценивают 59% украинский.