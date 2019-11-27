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В Иране задержали восемь человек по подозрению в работе на ЦРУ

В Иране задержали восемь человек по подозрению в работе на ЦРУ

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Иранские спецслужбы задержали восемь человек по подозрению в связях с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США. Об этом сообщает государственное информационное агентство Ирана IRNA, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Тегеран утверждает, что задержанные занимались шпионажем под видом гражданских журналистов. Они якобы собирали информацию о том, как проходят беспорядки и направляли ее за границу.

Ранее спецслужбы Ирана вели наблюдение за задержанными, сообщает IRNA.

Вашингтон информацию пока не прокомментировал.

Массовые демонстрации проходили в Иране в середине ноября. Они были спровоцированы ростом цен на бензин, но быстро переросли в антиправительственные выступления. Полицейский спецназ применял силу и слезоточивый газ против протестующих.

Источник: УНН
Теги: США, протесты, Иран, ЦРУ
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