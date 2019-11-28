Кабмин выделил 1,9 млрд грн на улучшение качества образования в школах

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В среду, 27 ноября, Правительство Украины приняло решение о направлении 1,9 млрд грн в образовательную сферу в рамках комплексной государственной программы улучшения качества образования в школах. Особый фокус на инновационном оборудовании, обеспечении потребностей сельских школ и детей с особыми потребностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный Портал.

Отмечается, что уже к концу этого года те украинские школы, которые не имеют доступа к широкополосному интернету, его получат.

“Дети в сельской местности смогут комфортно добираться учебных заведений и питаться в комфортных условиях. Для этого закуплено около 430 новых школьных автобусов и проведен ремонт столовых, для этого предусмотрено 400 млн грн”, — отметили в Кабмине.

“Сегодня мы направили почти 801,6 млн гривен на современное оборудование и технологии. Уже в этом году наши школьники, интересующиеся математически естественными науками, технологиями и техническим творчеством, получат новое оборудование для кабинетов и STEM-лабораторий”, — прокомментировал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и добавил, что правительство позаботилось и о приобретении оборудования для специальных школ и учебно-реабилитационных центров, в которых учатся дети с особыми потребностями. На это направлено 55,3 грн.

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Напомним, что 28 октября Правительство также одобрило документ, который позволит Украине присоединиться к Декларации о безопасности школ. Это усилит безопасность учащихся в школах, в частности на территориях, граничащих с территорией проведения ООС.