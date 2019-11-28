Украина не будет перекрывать газовый вентиль с Россией - Витренко

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украина не будет перекрывать поток газа из РФ, даже если стороны не заключат соглашение о транзите газа до конца года. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в интервью DW, передает УНН.

На вопрос о том, не является ли предложение закачивать российский газ в подземные хранилища в Украине запугиванием, Витренко ответил: “Чтобы всех успокоить — Украина не будет перекрывать вентиль, Украина никогда не перекрывала вентиль. Это важно понять. У нас нет такой традиции — выходить на телеэкраны и говорить: „Мы перекрываем вентиль“. Нет у нас такого. Мы просто говорим — не переживайте”, — сказал Витренко.

По его словам, в случае, если газ будет поступать на территорию Украины без соответствующего контракта, мы не будем “перекрывать вентили, прекращая поток газа”. Вместо этого газ из России закачиваться в подземные хранилища. “Мы будем ждать документального оформления, только после этого оператор сможет направить этот газ туда, куда владелец с соответствующими документами скажет этот газ направить”, — сказал Витренко.

Напомним, в Нафтогазе объяснили, почему прекратили покупать газ напрямую у Газпрома.