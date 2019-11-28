Моуринью вывел "Тоттенхэм" в плей-фф Лиги чемпионов

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Лондонский "Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Олимпиакосом" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Аль-Араби и Рубен Семеду забили два быстрых гола в составе гостей. Лондонцы ответили голами Деле Алле в компенсированное время первого тайма, а также Орье (73 мин) и дублем Кейна (50,77) — 4:2.

В другой баталии квартета В “Бавария” в гостях деклассировала сербскую “Црвену Звезду” 6:0. Покер оформил Роберт Левандовски.

Отметим, что “шпоры” набрали 10 очков и гарантировали себе выход в плей-офф турнира. “Бавария” ранее вышла из группы, а после этого тура забронировала путевку с первого места — 15 пунктов.

Стоит отметить, что коуч Жозе Моуринью одержал вторую победу у руля “Тоттенхэма”.