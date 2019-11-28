Украина подписала безвиз с Маршалловыми островами

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украина и Маршалловы острова подписали соглашение об упрощении визового режима. Об этом сообщает УНН со ссылкой на посольство Украины в США.

“Сегодня еще одна экзотическая страна „открывает свои“ двери для украинцев. В Посольстве Украины в США состоялась церемония подписания Соглашения об упрощении визового режима между Украиной и Маршалловыми островами. Соответствующий документ подписали Временный поверенный в делах Украины в США Андрей Яневский и Посол Маршалловых островов в США Джеральд Закиос”, — написали в посольстве.

В посольстве справочно сообщили, что Маршалловы острова — это государство, которое находится в центре самого Тихого океана между Гавайями и Филиппинами и находится в ассоциации с США.

“Отныне, украинцам достаточно иметь действительный украинский загранпаспорт, чтобы совершенно свободно без виз в течение 180 дней (при условии, если один пребывания не будет превышать 90 дней подряд) с момента въезда находиться на территории Маршалловых островов. Соглашение вступит в силу после выполнения сторонами внутригосударственных процедур”, — отметили в посольстве.

Ранее, в середине ноября, Кабинет министров проголосовал за безвиз с Маршалловыми островами.

В частности, дипломаты напомнили, что в этом году Украина поднялась в мировом рейтинге паспортов, заняв 43 место с показателем в 126 стран, в которые украинцы могут попасть без виз.