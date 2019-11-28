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Пятерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из оккупированного Крыма в Россию - правозащитники

Пятерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из оккупированного Крыма в Россию - правозащитники

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Пять фигурантов второй симферопольского дела “Хизб ут-Тахрир” этапировали из Симферопольского СИЗО № 1 в страну-оккупанта Россию, сообщает 27 ноября Крымская правозащитная группа, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Отмечается, что Иззет Абдуллаев, Сейтвелиев Сейтабдиев, Аким Бекиров, Алим Каримов и Асан Яник состоянию на вечер 27 ноября находятся в СИЗО № 1 российского Краснодара, откуда их доставят в Ростов-на-Дону.

“Этапирование фигурантов „дела крымских мусульман“ в России нарушает статью 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта”, — отмечают правозащитники.

Ранее фигурантов второй симферопольского дела “Хизб ут-Тахрир” привезли из Ростовской области в Крым для проведения следственных действий, в частности, опознания засекреченным свидетелем.

После российской аннексии Крыма весной 2014 году на полуострове регулярно проходят обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организации “Хизб ут-Тахрир”.

Напомним, недавно Денисова призвала дипломатов защитить фигурантов “дела Хизб ут-Тахрир”.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, крымские татары, Хизб ут-Тахрир
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