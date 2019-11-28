Россия отправила на оккупированный Донбасс 93-й "гумконвой"

КИЕВ. 28 ноября. УНН. МЧС России отправило 93-ю колонну с так называемой "гуманитарной помощью" на оккупированный Донбасс, передает УНН со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

Сообщается, что “гумконвой” был отправлен из Донского спасательного центра под Ростовом-на-Дону в сторону российско-украинской границы. Автомобили направляются к российским пунктам пропуска “Донецк” и “Матвеев Курган” и далее отправятся в оккупированные Донецк и Луганск.

Как отмечает российское издание, общий вес так называемой “гуманитарной помощи” составляет более 580 тонн.

В прошлый раз РФ направила свой “гумконвой” во второй половине этого месяца. Тогда он прибыл на Донбасс 21 ноября. В ответ на это Украина направила России ноту протеста.