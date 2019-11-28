Пацкан: Счетная палата проведет аудит Верховной Рады двух созывов

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Счетная палата проведет аудит Верховной Рады VII и VIII созывов, заслушать отчет планируется в конце марта 2020 года. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан в эфире Украинского Радио, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службу СП.

Так, сообщается, что Счетная палата будет изучать эффективность использования средств государственного бюджета и управления государственным имуществом Аппаратом Рады, имеющих финансовые последствия для государственного бюджета.

Пацкан отметил, что сейчас специалисты Счетной палаты вышли на предварительное ознакомление и составляют программу для начала аудита.

"Мы охватим период работы двух созывов - VII и VIII, чтобы не было предвзятости. Верховная Рада не проверялась ни разу за время независимости нашего государства. Забегая несколько вперед могу сказать, что предварительное изучение материалов нам уже показывает имеющиеся "белые пятна", на которые нынешнему парламенту нужно будет обратить внимание. Думаю, в конце марта этот аудит будет заслушан в Счетной палате", - подчеркнул Валерий Пацкан.

Он также отметил, что в следующем году Счетная палата проведет аудит Центральной избирательной комиссии.

"Я обещал, что мы проведем аудит ЦИК. Тем более состоялись двойные выборы. Результаты также ожидаем весной", - добавил глава СП.

Как сообщал УНН, Счетная палата обнаружила многочисленные нарушения при строительстве аэропорта в Одессе.