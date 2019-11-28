Регистрация | Вход |
USD: 24,16 -0,0294  EUR: 26,72 -0,1124 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 28 ноября 2019 12:24
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Черная пятница: эксперт рассказал, стоит ли рассчитывать на настоящие скидки
Черная пятница: эксперт рассказал, стоит ли рассчитывать на настоящие скидки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2790
Версия для печати

В СНБО назвали ключевые вопросы "нормандской встречи"

В СНБО назвали ключевые вопросы "нормандской встречи"

Алексей Данилов

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Возвращение украинских пленных, прекращение огня по всей линии фронта, решение вопроса границы и выборов по украинскому законодательству станут ключевыми темами переговоров лидеров в "нормандском формате" 9 декабря. Об этом в среду заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СНБО в Twitter.

"Ключевые вопросы" Нормандской встречи": возвращение наших пленных, прекращение огня по всей линии фронта, решение вопроса границы и выборов по украинскому законодательству", - сказал Данилов в четверг в Киеве во время дискуссии "Прекращение огня и разведение войск на Донбассе".

Он добавил, что во время встречи в "нормандском формате" в Париже 9 декабря "Президент Украины не сделает никаких шагов, которые бы помешали национальным интересам и могли бы быть расценены как капитуляция".

Напомним, ранее Данилов заявлял, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в "нормандском формате" состоялся, и ожидает встречные шаги России во время переговоров.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Нормандский формат, Нормандская четверка
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.