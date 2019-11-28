В СНБО назвали ключевые вопросы "нормандской встречи"

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Возвращение украинских пленных, прекращение огня по всей линии фронта, решение вопроса границы и выборов по украинскому законодательству станут ключевыми темами переговоров лидеров в "нормандском формате" 9 декабря. Об этом в среду заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СНБО в Twitter.

"Ключевые вопросы" Нормандской встречи": возвращение наших пленных, прекращение огня по всей линии фронта, решение вопроса границы и выборов по украинскому законодательству", - сказал Данилов в четверг в Киеве во время дискуссии "Прекращение огня и разведение войск на Донбассе".

Он добавил, что во время встречи в "нормандском формате" в Париже 9 декабря "Президент Украины не сделает никаких шагов, которые бы помешали национальным интересам и могли бы быть расценены как капитуляция".

Напомним, ранее Данилов заявлял, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в "нормандском формате" состоялся, и ожидает встречные шаги России во время переговоров.