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Дело бракованных бронежилетов: несколько нардепов готовы взять подозреваемых на поруки

Дело бракованных бронежилетов: несколько нардепов готовы взять подозреваемых на поруки

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Несколько народных депутатов заявили о готовности взять на поруки подозреваемых в деле снабжения армии некачественных бронежилетов, в котором фигурирует начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины генерал-майор Дмитрий Марченко. Об этом министр обороны Андрей Загороднюк написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня состоится новое заседание суда по избранию меры пресечения сотрудникам ГУРСМО ВСУ (т.н. "дело Марченко). Наша позиция остается неизменной: мы рассчитываем на объективное отношение суда и надеемся, что он примет во внимание тот факт, что ни один из обвиняемых ни скрывался и сотрудничал со следствием, а несколько народных депутатов и героев Украины готовы взять военнослужащих на поруки", - написал Загороднюк.

Напомним, ранее по делу бракованных бронежилетов должностным лицам Минобороны были избраны меры пресечения.

Ранее Генпрокуратура сообщила о подозрении пяти должностным лицам Министерства обороны Украины, которым инкриминируют бездействие, что привело к закупке 11 тыс. некачественных бронежилетов.

Источник: УНН
Теги: бронежилет, Минобороны, Андрей Загороднюк
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