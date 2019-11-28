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Верховный Суд выразил позицию по безопасности детской одежды

Верховный Суд выразил позицию по безопасности детской одежды

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Введение в оборот детской одежды, изготовленной с использованием неорганических химических волокон, без соблюдения государственных стандартов, что может быть потенциально опасным, составляет риски для потребителей, несовместимые с общим требованием относительно безопасности продукции. Такую позицию сформировал Верховный Суд, о чем сообщил в Facebook, передает УНН.

"Верховный Суд сформулировал правовую позицию, согласно которой введение в оборот детской одежды, изготовленной с использованием неорганических химических волокон, без соблюдения установленных государственных стандартов или технических условий, которые могут быть источником негативного воздействия целого комплекса химических веществ, различных по классу опасности и воздействию на организм ребенка, составляет риски для потребителей (пользователей), несовместимые с общим требованием относительно безопасности продукции", - сообщили в суде.

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Также коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда указала, что снятие с обращения опасных для детей изделий и наложение штрафов на бизнес за введение в оборот опасных товаров "направлено на достижение справедливого баланса между общими интересами общества, заключающимися в создании безопасных условий для физического развития детей, защиты их здоровья от негативного воздействия опасной непищевой продукции, и требованиями защиты экономических интересов" предприятия.

Такую позицию суд сформировал, рассматривая дело по иску ООО к Инспекции по вопросам защиты прав потребителей в Одесской области, ГУ Госпродпотребслужбы в области о признании противоправным и отмене решений и постановления.

Так, суть спора заключается в том, что ответчик наложил штраф на предприятие за введение в оборот "опасной" детской одежды. Общество просило отменить такое решение со ссылкой на несоблюдение справедливого баланса между принятым решением и общественной опасностью от допущенного нарушения.

Источник: УНН
Теги: дети, Верховный суд, одежда
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