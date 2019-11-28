Принятие закона о рынке земли поддерживает лишь 29% украинцев

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Принятие Верховной Радой в первом чтении законопроекта о рынке земли поддерживает лишь 29% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного КМИС, сообщает УНН.

Принятие Радой закона о рынке земли в первом чтении поддержали 29% опрошенных, не поддержали вдвое больше респондентов — 64%.

Если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшее воскресенье, 22% украинцев проголосовали бы на референдуме “за” рынок земли, 59% — “против”, еще 14% не принимали бы участия в голосовании.

Участники исследования дали такие оценки позициям и голосованию партий в парламенте о продаже земли: 20% одобрили голосования “Слуги народа”, 39% — не одобрили (баланс −19%); 23% одобрили голосования “Оппозиционной платформы — За жизнь”, 24% — не одобрили (баланс −1%), 25% одобрили голосования “Батькивщины”, 23% — не одобрили (баланс + 2%); 15% одобрили голосования “Европейской солидарности”, 28% — не одобрили (баланс −13%); 15% одобрили голосования “Голоса”, 22% — не одобрили (баланс −7%).

В случае если иностранцы смогут покупать землю в Украине к проведению соответствующего референдума, о котором говорил президент Зеленский, то по мнению 43% ответственность за это будет на Верховной Раде; по мнению 17% — на Кабинете Министров; по мнению 51% — на президенте Зеленскому; по мнению 10% — на Конституционном суде; по мнению 14% — на партии “Слуга народа”; по мнению 14% — на правоохранительных органах (Генпрокуратура, МВД), по мнению 10% — на Верховном суде.

Опрос был проведен с 22 по 25 ноября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

Как сообщал УНН, 13 ноября народные депутаты Украины, при заблокированной фракцией “Оппозиционная платформа — За жизнь” трибуне и крики “Позор!”, приняли в первом чтении законопроект № 2178-10 о введении рынка земли. Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов.