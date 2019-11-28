Уже больше половины украинцев не одобряют работу Рады, - опрос

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Оценка работы парламента со стороны украинцев ухудшается. Уже 52% опрошенных по телефону респондентов сообщили, что не одобряют работу Верховной Рады. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, передает УНН.

Социологи отметили, что по сравнению с началом ноября в конце месяца на 9% стало меньше тех, кто одобряет работу Парламента (45% и 36%) и на 12% стало больше тех, кто не одобряет работу Рады (с 40% до 52%). В целом, оценка работы Рады ухудшается с октября.

Принятие Радой закона о рынке земли в первом чтении поддержали только 29% опрошенных, не поддержали вдвое больше — 64% респондентов.

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Оценка работы правительства Украины по сравнению с началом ноября в конце месяца также ухудшилась: на 7% стало меньше тех, кто одобряет его работу (44% и 37%), и на 11% стало больше тех, не одобряет работу Кабмина (с 37% до 48%).

Опрос проводился с 22 по 25 ноября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 1500 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Донбасса и Крыма). Погрешность не превышает 3%.

Напомним, по словам депутата от “Слуги народа” Макса Бужанского, рейтинг президента Зеленского падает, в том числе, по причине заявленной “тотальной распродажи” государственного имущества.

Отметим, что приватизировать правительство запланировало несколько государственных банков, а также такие стратегические ГП, как “Укрспирт”, “Укрспочта” и “Укрзализныця”.

С активной критикой таких инициатив выступили профсоюзы, опасаюсь потери рабочих мест и уничтожения целых отраслей, которые сегодня приносят бюджету Украины миллионные поступления.