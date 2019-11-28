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Опрос: 74% респондентов поддерживают снятие неприкосновенности с Порошенко

Опрос: 74% респондентов поддерживают снятие неприкосновенности с Порошенко

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Идею снятия неприкосновенности с народного депутата Украины, пятого президента Украины Петра Порошенко поддерживает 74% участников социологического опроса о ведомого КМИС, сообщает УНН.

Оценивая заявление лидера партии “Слуга народа” Корниенко о том, что их фракция поддержит снятие неприкосновенности с народного депутата, пятого президента Украины Петра Порошенко, если такой запрос поступит в Верховную Раду, 74% опрошенных в той или иной степени поддержали это решение; 21% — не поддержали.

Опрос был проведен с 22 по 25 ноября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Украины Русла Рябошапка в середине ноября заявил, что в течение нескольких недель ГПУ решит вопросы подготовки подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Также Государственно бюро расследований опубликовало перечень из 13 уголовных производств в которых фигурирует Порошенко.

Источник: УНН
Теги: опрос, Украина, Петр Порошенко

В тексте упоминаются

Порошенко Петр
Порошенко Петр
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