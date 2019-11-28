EUobserver: в ЕС опасаются нового газового кризиса в России на фоне судов с Украиной

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Европейские страны опасаются повторения газового кризиса десятилетней давности на фоне судебных споров России и Украины. Об этом пишет EUobserver, передаёт УНН.

“Россия должна выплатить Украине 2,6 млрд. доларов в рамках газового спора, заявил шведский суд в своем решении, которое может привести к повторению зимнего газового кризиса 2009 года в ЕС”, — считает автор статьи.

Областной апелляционный суд Швеции вынес решение в среду, 27 ноября, после того, как российский “Газпром” оспорил ранее принятое в 2017 году решение арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Стокгольма в пользу Украины.

Эти два приговора стали частью серии текущих судебных споров двух стран по газовым вопросам.

Большинство из них возникло вследствие противоречивого 10-летнего газового контракта, подписанного в январе 2009 года тогдашним премьер-министром Украины Юлией Тимошенко в Москве, который заставил Украину платить за установленные объемы газа из России, сколько бы газа она ни потребляла на самом деле, сказано в статье.

Однако этот газовый контракт истекает 31 декабря текущего года, и Россия угрожает прекратить поставки газа в Украину, если не прекратятся юридические баталии.

В настоящее время Украина осуществляет транзит около 87 миллиардов кубометров российского газа в страны ЕС из общего европейского экспорта России, составляющего 200 миллиардов кубометров.

Последний раз, когда между Россией и Украиной возникли серьезные разногласия из-за газовых вопросов зимой 2008/2009 года, это вызвало хаос, включая отключения электроэнергии в таких странах ЕС, как Болгария, Венгрия, Польша и Словакия, которые сильно зависят от российского газа, поступающего через Украину.

“Я участвую в посреднических процессах со времен моей молодости, в том числе в делах Африки. Я впервые вижу соглашения, которые систематически не соблюдаются”, — заявил тогдашний председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу.

В последние годы, несмотря на вторжение России в Украину в 2014 году, газ продолжал поступать в Европу, принося миллиарды евро каждой из сторон, пишет издание.

Страны Восточного ЕС также построили соединительные трубопроводы, терминалы сжиженного газа и дополнительные хранилища, чтобы предотвратить повторение ситуации 2008-2009 гг.

“Европа готовится к кризису. Мы не знаем, что произойдет 1 января, но мы будем готовы”, — заявил на прошлой неделе в Варшаве заместитель главы польского газораспределительного предприятия PGNiG Мацей Возняк.

Он показал прессе карту уровней хранилищ в Австрии, Венгрии, Германии, Польше, Словакии, Украине, Чешской Республике.

“Мы называем это картой страха, так как не видели таких уровней хранения в течение многих лет”, — добавил Возняк.

Комиссия также пыталась выступать посредником между Киевом и Москвой, как это делал Баррозу еще в 2008 году.

Но на последней трехсторонней встрече, состоявшемся 1 ноября, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что чувствует “разочарование”.

“Время летит, и, учитывая дату, есть — и должно быть — четкое ощущение срочности”, — сказал он.

Помимо нового зимнего газового кризиса в ЕС, российско-украинские переговоры по транзиту проходят на фоне более широких стратегических озабоченностей по поводу поставок газа в Европу.

В настоящее время Россия строит два новых трубопровода в ЕС через Балтийское и Черное моря, что может привести к устареванию транзитной сети Украины в 2020 году.

Это, в свою очередь, может дестабилизировать украинскую экономику, которая потеряет около 3 млрд. долларов в год транзитных сборов, и сделать страны ЕС, такие как Польша, более уязвимыми перед российским энергетическим шантажом.

По словам украинских военных, это также может открыть дорогу для более широкой российской военной агрессии в Украине, потому что России нечего терять, если в ходе боевых действий будут уничтожены украинские транзитные трубы.

Как сообщал УНН, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство делает все возможное, чтобы контракт с Россией о транзите газа был подписан на максимально долгий срок.