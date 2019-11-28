КИЕВ. 28 ноября. УНН. Елена Зеркаль написала заявление на увольнение по собственному желанию с должности заместителя министра иностранных дел, адресованное премьер-министру Украины Алексею Гончаруку. Соответствующий документ Зеркаль обнародовала у себя в Facebook, передает УНН.

“Прошу освободить меня от должности заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции по собственному желанию”, — говорится в тексте заявления.

Также дипломат выразила благодарность своим коллегам из министерства.

“Сегодня я хочу поблагодарить всех и каждого, с кем мне пришлось работать эти пять незабываемых лет. Вы невероятные и каждый оставил свой уникальный след в моей жизни! Спасибо!! Я иду с должности заместителя Министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком. Уверена, что у нас будет еще много интересных проектов и побед”, — написала она.

Как сообщал УНН, еще 14 августа стало известно, что заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль планирует завершить свою работу в МИД, и считает, что вместе со своей командой выполнила задачи, которые стояли перед ней.

На прошлой неделе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не обладает информацией о возможной отставке заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль и отметил, что МИД и Офис Президента хорошо взаимодействуют между собой.

Напомним, информация о несогласованности деятельности МИД и Офиса Президента распространилась с приходом на президентский пост Владимира Зеленского, после чего министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что уходит в политическую отпуск.

Президент Украины сразу же направил тогдашнему премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о рассмотрении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павел Климкин.