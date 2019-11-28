Снижение рейтинга Президента отражает отношение людей к распродаже госактивов - эксперт

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Массовая распродажа стратегических государственных предприятий, которая анонсирована ОП и правительством, не приведет к стабилизации экономической ситуации в стране. Более того, опыт прошлых лет показывает, что государство не получит от этого запланированных средств. Конечно, намерения превратить ГП в "украинский секондхенд" снижают рейтинг Президента. Такое мнение в комментарии УНН высказал сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

"Вообще массовая распродажа предприятий ("Укрспирт","Укрзализныця", государственные банки и т.п. - ред.) вряд ли приведет к экономической стабилизации. Это решение вопроса одного года - пополнение казны за счет приватизационных моментов.

Но, как показывает практика, никогда планы по приватизации не выполнялись: предыдущие правительства, закладывали по 12-15 млрд от приватизации, по факту получали до миллиарда. Поэтому, у меня большие сомнения относительно поступлений в казну реальных средств от приватизации украинской экономики.

Более того, нестабильность политической ситуации пугает потенциального инвестора. А распродавать за бесценок - опускаться до уровня "секонд-хенда" в вопросе ключевых украинских предприятий - это не решение проблемы априори", - сказал он.

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Также, по словам Снегирева, законодательные инициативы Президента вроде законопроекта 2300 (о демонополизации и приватизации спиртовой отрасли - ред.) "пожирают" рейтинг доверия украинцев к главе государства.

"Каждый отдельный такой закон снижает его условно на 2-3%. Зеленский это, думаю, понимает. И вероятно, на этом попытаются играть, оправдывая свои идеи тотальной распродажи госимущества, списывая на якобы решения проблем, созданных представителями прошлой команды власти", - пояснил эксперт.

Отметим, что рейтинг Президента, правительства и ВР ускорил темпы своего падения. Согласно последним исследованиям КМИС, доверие к Зеленскому среди украинцев в течение ноября снизилась на 12%. А работу парламента уже не одобряет больше половины населения.