В ГПУ создали рабочую группу для противодействия преступлениям в оборонной сфере

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка приказал создать в Генеральной прокуратуре Украины межведомственную рабочую группу для повышения эффективности противодействия преступлениям в сфере обороны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Приказом генерального прокурора в Генеральной прокуратуре Украины создана межведомственная рабочая группа. Цель группы - повышение эффективности взаимодействия по вопросам предотвращения и противодействия уголовным правонарушением, связанным с управлением объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе, выполнением государственного оборонного заказа, производством, разработкой, модернизацией, ремонтом, обслуживанием вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Указано, что в рабочую группу войдут работники прокуратуры, сотрудники центрального аппарата Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро Украины, Министерства обороны Украины и Государственного концерна "Укроборонпром".

Ранее Рябошапка назначил руководство департамента ГПУ по делам Майдана.