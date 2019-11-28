Регистрация | Вход |
USD: 24,16 -0,0294  EUR: 26,72 -0,1124 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 28 ноября 2019 16:59
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Черная пятница: эксперт рассказал, стоит ли рассчитывать на настоящие скидки
Черная пятница: эксперт рассказал, стоит ли рассчитывать на настоящие скидки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3825
Версия для печати

В ГПУ создали рабочую группу для противодействия преступлениям в оборонной сфере

В ГПУ создали рабочую группу для противодействия преступлениям в оборонной сфере

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка приказал создать в Генеральной прокуратуре Украины межведомственную рабочую группу для повышения эффективности противодействия преступлениям в сфере обороны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Приказом генерального прокурора в Генеральной прокуратуре Украины создана межведомственная рабочая группа. Цель группы - повышение эффективности взаимодействия по вопросам предотвращения и противодействия уголовным правонарушением, связанным с управлением объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе, выполнением государственного оборонного заказа, производством, разработкой, модернизацией, ремонтом, обслуживанием вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Указано, что в рабочую группу войдут работники прокуратуры, сотрудники центрального аппарата Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро Украины, Министерства обороны Украины и Государственного концерна "Укроборонпром".

Ранее Рябошапка назначил руководство департамента ГПУ по делам Майдана.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Украина, оборона, расследование
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.