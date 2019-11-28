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В порт Одессы зашел корвет ВМС Франции

В порт Одессы зашел корвет ВМС Франции

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В четверг, 28 ноября до порта Одессы зашел корвет ВМС Франции Commandant Birot. Цель визита - поддержка двустороннего сотрудничества в военно-морской области и безопасности на море, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны Украины.

"Корабль относится к классу легких корветов. Его длина 80 метров, ширина 10, осадка 5,6, а водоизмещение корабля 1350 тонн. Скорость он развивает до 24 узлов, а максимальная дальность плавания 4500 миль. Экипаж составляют 90 человек. Корвет Commandant Birot был принят на боевое дежурство ВМС Франции в 1984 году", - говорится в сообщении.

Место его постоянного базирования - военно-морская база в Тулоне. Основные задачи - это поддержка стратегических подводных сил, разведка и наблюдение за морскими передвижениями.

Как сообщалось ранее в УНН, в конце октября в порт Одессы прибыли четыре корабля НАТО.

Источник: УНН
Теги: Франция, Одесса и Одесская область, Украина, ВМС, Черное море
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