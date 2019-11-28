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Суд разъяснил, в каких случаях власти могут потребовать назад выплаченную субсидию

Суд разъяснил, в каких случаях власти могут потребовать назад выплаченную субсидию

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Чрезмерно выплаченная субсидия может быть взыскана только в случае доказательства недобросовестности в действиях ее получателя. Такое решение принял Верховный Суд, о чем сообщил в Facebook, передает УНН.

Так, суть спора заключается в том, что управление социальной защиты населения обратилось в суд первой инстанции с иском о взыскании излишне выплаченной субсидии, и суд отказал в его удовлетворении. Однако апелляционный суд это решение отменил и принял новое, которым удовлетворил исковые требования, ссылаясь на то, что ответчица предоставила управлению недостоверные данные о количестве зарегистрированных в квартире лиц.

При этом ВС указал, что законодатель связывает возврат излишне полученных средств, предоставленных в виде жилищной субсидии, именно с недобросовестностью приобретателя, которую должен доказать истец. А суд первой инстанции, как отметили в Верховном Суде, обоснованно исходил из того, что истец не доказал недобросовестности в действиях ответчика.

"Учитывая отсутствие умысла у ответчицы на умышленное представление информации о большем количестве зарегистрированных в квартире лиц, фактические обстоятельства дела, которые свидетельствуют, что ответчица на момент решения вопроса о получении субсидии проживала вместе с двумя сыновьями, а также исходя из необходимости соблюдения справедливого баланса между интересами государства и вмешательством в права ответчика, коллегия судей пришла к выводу об отсутствии оснований для принудительного возврата полученных ответчиком средств в виде жилищной субсидии", - отметили в Верховном Суде.

Напомним, субсидии в этом году получили на 20% больше домохозяйств, чем в прошлом.

Источник: УНН
Теги: субсидии, Верховный суд
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