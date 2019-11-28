Стало известно, какого российского актера не пустили на кастинг в Украину

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Российским актером, которого вчера пограничники в Международном аэропорту "Борисполь" не пропустили в Украину на кастинг сериала, оказался Николай Иванов, 1980 года рождения, передает УНН.

Российский 39-летний актер театра и кино Николай Иванов родился в городе Темиртау, Казахстан. Начиная с 2000 года работает в Московском театре юного зрителя и является членом актерского агентства "Звездный дождь".

Кроме того, актер снялся в 62 фильмах, в частности, в картинах "Клоунов не убивают", "Первое правило королевы", "Дедушка в подарок", "Пропавшие", "Третья мировая", "Учитель". Последним проектом актера стала съемка в фильме "Некрасивая подружка", который находится в производстве.

Как сообщалось ранее в УНН, очередного российского актера театра и кино не пропустили в Украину пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" вчера в пункте пропуска "Борисполь". Указано, что гражданин Российской Федерации прибыл рейсом из Минска. Отмечается, что россиянину отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину сроком на 3 года.